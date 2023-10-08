Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: هجوم حماس قتل حتى الآن 400 إسرائيلي ونحو ألفي مصاب (الشرق)

Lebanon 24
08-10-2023 | 07:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإسعاف الإسرائيلي: هجوم "حماس" قتل حتى الآن 40 إسرائيلياً (الشرق)
lebanon 24
08/10/2023 16:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يطلق صواريخ من منظومة باتريوت المضادة في جنوب لبنان
lebanon 24
08/10/2023 16:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الإسعاف الإسرائيلية: 350 قتيلا و1800 مصاب حتى الآن (العربية)
lebanon 24
08/10/2023 16:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نحو 50 رهينة لدى "حماس" في حي بيري قرب حدود غزة
lebanon 24
08/10/2023 16:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:28 | 2023-10-08
09:20 | 2023-10-08
09:19 | 2023-10-08
09:16 | 2023-10-08
09:10 | 2023-10-08
09:04 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24