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الرئيس المصري وملك الأردن يتفقان على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة (الشرق)

Lebanon 24
08-10-2023 | 07:35
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