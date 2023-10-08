Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث هاتفيا مع وزير خارجية إسبانيا تطورات الأوضاع في فلسطين وإسرائيل وسبل خفض التصعيد (الجزيرة)

Lebanon 24
08-10-2023 | 08:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصرية: نجري اتصالات مع مسؤولين دوليين لوقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل
lebanon 24
08/10/2023 20:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية السعودية والأردن يؤكدان العمل على وقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل (الحدث)
lebanon 24
08/10/2023 20:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة بالخارجية القطرية لسي إن إن: ملتزمون بلعب دور وإيجاد أرضية مشتركة في المحادثات الأميركية الإيرانية (الجزيرة)
lebanon 24
08/10/2023 20:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "واس": وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية
lebanon 24
08/10/2023 20:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:04 | 2023-10-08
13:03 | 2023-10-08
13:01 | 2023-10-08
12:56 | 2023-10-08
12:55 | 2023-10-08
12:54 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24