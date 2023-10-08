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"لبنان 24": هجوم لـ"حزب الله" الان على موقع رويسة العلم الاسرائيلي وقصف معادي على محيط كفرشوبا ومزارع شبعا

Lebanon 24
08-10-2023 | 08:23
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