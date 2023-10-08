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الرئيس المصري وملك الأردن يدعوان لوقف التصعيد وحقن الدماء في قطاع غزة (العربية)

Lebanon 24
08-10-2023 | 08:58
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