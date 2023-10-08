Advertisement

أخبار عاجلة

إرتفاع عدد قتلى الزلزال في أفغانستان إلى 2400 والمئات في عداد المفقودين (العربية)

Lebanon 24
08-10-2023 | 09:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية نقلا عن وسائل إعلام ليبية: 40 جنديا في عداد المفقودين جراء السيول
lebanon 24
08/10/2023 20:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس البرلمان الليبي ل"العربية": عدد القتلى تجاوز 5200 وعدد المفقودين تخطى 8000
lebanon 24
08/10/2023 20:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية المغربية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال في إقليم الحوز إلى 1604 (العربية)
lebanon 24
08/10/2023 20:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية المغربية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال في إقليم الحوز إلى 1591 (العربية)
lebanon 24
08/10/2023 20:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:04 | 2023-10-08
13:03 | 2023-10-08
13:01 | 2023-10-08
12:56 | 2023-10-08
12:55 | 2023-10-08
12:54 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24