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أخبار عاجلة
الرئيس الإيراني: المعادلة تغيرت وإشعال الحرب من قبل الكيان الصهيوني سيعود عليه بالضرر (الجزيرة)
Lebanon 24
08-10-2023
|
09:34
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