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نتنياهو: قادة ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا وبريطانيا أكدوا دعمهم لإسرائيل في الدفاع عن نفسها (الشرق)

Lebanon 24
08-10-2023 | 09:45
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