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القناة 13 الإسرائيلية: وزير الدفاع يأمر بتسليم أسلحة وذخائر لسكان البلدات القريبة من غزة ولبنان

Lebanon 24
08-10-2023 | 10:16
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