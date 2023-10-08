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أردوغان يدعو إسرائيل وحماس إلى التهدئة ودعم جهود السلام ووقف التصعيد (العربية)

Lebanon 24
08-10-2023 | 10:41
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