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متحدث عسكري إسرائيلي يؤكد أن مسلحين فلسطينيين مازالوا ينتشرون داخل إسرائيل قرب قطاع غزة

Lebanon 24
08-10-2023 | 11:46
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