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رئيس دولة الإمارات بحث هاتفيا مع ملك الأردن ورؤساء مصر وسوريا وإسرائيل التطورات في المنطقة
Lebanon 24
08-10-2023
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14:05
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