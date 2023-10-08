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سماع صوت إطلاق رصاص في بلدة عيتا الشعب الحدودية مصدره رمايات روتينية في حقل للرماية بين خلة وردة وموقع الراهب (صوت لبنان)

Lebanon 24
08-10-2023 | 15:23
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