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"وول سترريت جورنال": مسؤولون أمنيون إيرانيون ساعدوا في التخطيط لهجوم حماس المفاجئ يوم السبت على إسرائيل

Lebanon 24
08-10-2023 | 17:31
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