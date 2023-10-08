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الإمارات تعلن عن استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن في اول موقف عربي واضح ضد هجوم حماس

Lebanon 24
08-10-2023 | 17:41
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