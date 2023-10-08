رئيس دولة الإمارات والرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة ويؤكدان على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على التهدئة والوقف الفوري للتصعيد والعنف

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