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الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: إصابة 4 جنود إثر تعرّضهم لإطلاق نار من قوة عسكرية بالجليل الغربي بالحدود الشمالية

Lebanon 24
08-10-2023 | 18:15
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