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إطلاق رصاص حي يستهدف حاجز قلنديا للمرة الرابعة على التوالي خلال ساعة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
08-10-2023 | 18:33
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