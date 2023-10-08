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"سي إن إن" عن مسؤول أميركي: واشنطن ترسل ما بين 20 إلى 25 طائرة مقاتلة إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
08-10-2023 | 19:14
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