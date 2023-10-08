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الخارجية الأميركية: بلينكن أكد في اتصال بنظيره السعودي تركيز واشنطن على وقف هجمات حماس وإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
08-10-2023 | 19:22
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