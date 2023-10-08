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وكالة الأنباء الفلسطينية: سلسلة غارات إسرائيلية جديدة تستهدف منازلا في حي الشجاعية ومخيم البريج بقطاع غزة

Lebanon 24
08-10-2023 | 22:20
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