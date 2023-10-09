وزارة الصحة في قطاع غزة: استشهاد 436 مواطنًا منهم 91 طفلًا و61 سيدة وإصابة 2271 مواطنًا آخر بجراح مختلفة منهم 244 طفلًا و151 سيدة من جراء العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24