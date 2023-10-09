Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الداخلية في غزة: الاحتلال يصعد من عدوانه وحربه بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة

Lebanon 24
09-10-2023 | 01:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية بغزة: ندعو لعدم التعاطي مع رسائل يبثها جيش الاحتلال للسكان لإثارة الذعر في إطار الحرب النفسية
lebanon 24
09/10/2023 12:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة: ادعاءات الاحتلال بأن المباني التي دمرتها طائراته الحربية تستخدم لأغراض عسكرية ادعاءات كاذبة
lebanon 24
09/10/2023 12:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مواجهات قلنديا بالضفة مساء أمس إلى 4
lebanon 24
09/10/2023 12:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: إيران استولت بشكل غير قانوني في الأشهر الأخيرة على سفن تجارية بمضيق هرمز ولن نسمح بذلك مجدداً (الشرق)
lebanon 24
09/10/2023 12:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:00 | 2023-10-09
04:57 | 2023-10-09
04:55 | 2023-10-09
04:53 | 2023-10-09
04:47 | 2023-10-09
04:47 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24