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وسائل إعلام إسرائيلية: وصول المزيد من قوات النخبة إلى سديروت في ظل الخشية من وجود أنفاق

Lebanon 24
09-10-2023 | 01:21
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