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السفارة الأميركية في لبنان تحذر من خطورة الوضع في إسرائيل وتطلب من مواطنيها توخي الحذر

Lebanon 24
09-10-2023 | 03:03
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