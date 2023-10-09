Advertisement

أخبار عاجلة

حركة الجهاد الفلسطينية تقول إنها تهدف لتحرير جميع أسراها عبر اتفاق تبادل مع إٍسرائيل (العربية)

Lebanon 24
09-10-2023 | 03:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تقول إنها تحتجز عددا من الجنود الإسرائيليين أسرى (رويترز)
lebanon 24
09/10/2023 12:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: غزة اليوم تختصر الإرادة الفلسطينية
lebanon 24
09/10/2023 12:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": مساعينا لم تتوقف مع مختلف الجهاد لضبط الأمن في عين الحلوة والتواصل مفتوحٌ مع الجميع ونحنُ مع وحدة الصف الفلسطيني
lebanon 24
09/10/2023 12:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": الإشتباكات المتكررة تُشكل ضرباً للمساعي اللبنانية والفلسطينية لإنهاء حالة التوتر بالمخيم
lebanon 24
09/10/2023 12:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:00 | 2023-10-09
04:57 | 2023-10-09
04:55 | 2023-10-09
04:53 | 2023-10-09
04:47 | 2023-10-09
04:47 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24