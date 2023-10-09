Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسباني: هجوم حماس على إسرائيل هو إرهاب دون أدنى شك

Lebanon 24
09-10-2023 | 03:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل تحت الهجوم وتتعرض لعملية تسلل إرهابية تقوم بها حماس وسنفعل كل شيء لحماية أنفسنا
lebanon 24
09/10/2023 12:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركية: لا دليل على تورط إيران في الهجوم على إسرائيل لكن لا يمكن استبعاد ذلك
lebanon 24
09/10/2023 12:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركية: لا دليل على تورط إيران في الهجوم على إسرائيل لكن لا يمكن استبعاد ذلك
lebanon 24
09/10/2023 12:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل: كراكاس تدين الهجوم الإرهابي في حمص وتأمل استعادة السلام المطلق في جميع الأراضي السورية
lebanon 24
09/10/2023 12:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:00 | 2023-10-09
04:57 | 2023-10-09
04:55 | 2023-10-09
04:53 | 2023-10-09
04:47 | 2023-10-09
04:47 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24