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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة "التعاون الإسلامي" بشأن التطورات الإقليمية

Lebanon 24
09-10-2023 | 03:40
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