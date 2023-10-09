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انطلاق نقاشات لجنة المال والموازنة لمشروع موازنة ٢٠٢٤

Lebanon 24
09-10-2023 | 04:09
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مصدر حكومي لـ"الجديد ": ما صدر عن النائب جورج عدوان ورئيس لجنة المال والموازنة بعد اجتماعهما مع وفد الصندوق الدولي يكشف الوجه الحقيقي لمن يُعلن عن رغبته بحصول اتفاق ويعرقل اي امكانية للوصول اليه
lebanon 24
09/10/2023 12:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة "الفاريز ومارسال"
lebanon 24
09/10/2023 12:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فارس الجميّل: لست في موقع توجيه أصابع الاتهام لأحد ومضيعة الوقت هي عقد لجنة المال والموازنة لاجتماعات لا جدوى منها وبدلاً من أن يتم "التنظير عن بعد" فليتفضل نواب التيار لحضور الجلسات
lebanon 24
09/10/2023 12:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة المال والموازنة: زرت الرئيس ميقاتي وقلت له أعلم ان المسؤولية كبيرة ولا تُحمَل الا جماعيًا وطلبت منه ان يدعو كل مسؤول صاحب قرار الى اجتماع وان يطلب ابراز تقارير كاملة عن المصارف ومصرف لبنان وان تتحدّد الالتزامات او الخسائر
lebanon 24
09/10/2023 12:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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