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الصحة الفلسطينية: 15 شهيدا برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بينهم طفلان

Lebanon 24
09-10-2023 | 04:37
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