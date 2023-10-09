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الجيش الإسرائيلي: إخلاء 15 مستوطنة في محيط غزة بشكل كامل حتى الآن (الشرق)
Lebanon 24
09-10-2023
|
05:03
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