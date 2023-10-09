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هيئة المطارات الإسرائيلية: اعتراض صاروخ في الجو قرب مطار بن غوريون ولا تأثير على الرحلات (العربية)

Lebanon 24
09-10-2023 | 05:50
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