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جهود مصرية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين مقابل نساء إسرائيليات غير مجندات (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
09-10-2023 | 06:04
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