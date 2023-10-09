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حماس: القصف الإسرائيلي على غزة أمس واليوم أدى لمقتل 4 أسرى إسرائيليين مع آسريهم (العربية)
Lebanon 24
09-10-2023
|
06:10
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