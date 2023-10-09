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ميقاتي: الاتصالات التي قمت بها أكدت حرص الدول الصديقة والشقيقة على بقاء لبنان في منأئ عن تداعيات الوضع المتفجّر في الاراضي الفلسطينية وحمايته

Lebanon 24
09-10-2023 | 06:45
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ميقاتي: الاتصالات التي قمت بها أكدت حرص الدول الصديقة على بقاء لبنان في منأئ عن تداعيات الوضع المتفجّر في الاراضي الفلسطينية
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