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ميقاتي: الاتصالات التي قمت بها أكدت حرص الدول الصديقة والشقيقة على بقاء لبنان في منأئ عن تداعيات الوضع المتفجّر في الاراضي الفلسطينية وحمايته
Lebanon 24
09-10-2023
|
06:45
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