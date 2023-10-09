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ميقاتي: الحل لهذا الصراع المفتوح على الدم يبدأ بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة الى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة لا سيما مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت العام 2002

Lebanon 24
09-10-2023 | 06:47
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