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مطار هامبورغ الألماني يعلق الرحلات الجوية بعد تهديد بهجوم على طائرة قادمة من طهران (الحدث)

Lebanon 24
09-10-2023 | 07:19
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