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رويترز: لا مؤشرات على انفراجة في مفاوضات تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس (العربية)

Lebanon 24
09-10-2023 | 07:25
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