Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 2506 جرحى إلى المستشفيات منذ بداية هجوم حماس (الشرق)

Lebanon 24
09-10-2023 | 07:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: هجوم حماس قتل حتى الآن 400 إسرائيلي ونحو ألفي مصاب (الشرق)
lebanon 24
09/10/2023 18:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 545 مصاباً إلى المستشفيات إثر الهجمات
lebanon 24
09/10/2023 18:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بريطانيا: لا يمكن إعلان أرقام عن الضحايا البريطانيين في هجوم حماس ولن نتكهن حاليا (الشرق)
lebanon 24
09/10/2023 18:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط
lebanon 24
09/10/2023 18:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:34 | 2023-10-09
11:26 | 2023-10-09
11:25 | 2023-10-09
11:21 | 2023-10-09
11:19 | 2023-10-09
11:18 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24