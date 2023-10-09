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أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يوقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين (الشرق)

Lebanon 24
09-10-2023 | 09:02
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