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المناطق المستهدفة بالغارات الإسرائيلية العنيفة تحتوي على وزارات ومراكز حكومية في غزة (الميادين)

Lebanon 24
09-10-2023 | 11:07
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