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رويترز عن مصادر إسرائيلية: إغلاق ميناء عسقلان بسبب التطورات العسكرية

Lebanon 24
09-10-2023 | 11:16
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