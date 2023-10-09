رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط لـmtv: الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال ولا أفهم بعض التصريحات من بعض أقطاب الممانعة في لبنان حول تدمير إسرائيل فلسنا بحاجة الى صراع يهودي - إسلامي

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