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الجيش الإسرائيلي: قصفنا 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع ⁧‫لبنان‬⁩ (الجزيرة)

Lebanon 24
09-10-2023 | 13:59
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