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نتنياهو: الانقسام الداخلي في إسرائيل بات من الماضي وحاملة طائرات أميركية موجودة بالمنطقة لدعمنا

Lebanon 24
09-10-2023 | 14:46
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