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مصادر عبرية: الحدث الأمني في شمال فلسطين المحتلة متزامن من لبنان وسوريا

Lebanon 24
09-10-2023 | 17:30
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