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طائرات إسرائيلية تقصف عدة أهداف في غزة بينها برج سكني ومسجدان ومنزلان ومقبرة

Lebanon 24
09-10-2023 | 18:15
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