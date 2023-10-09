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البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه
Lebanon 24
09-10-2023
|
18:33
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