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الجيش الإسرائيلي يكشف عن أسماء 38 جنديا إضافيا قتلوا في المواجهات منذ السبت

Lebanon 24
09-10-2023 | 23:19
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