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القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل
Lebanon 24
10-10-2023
|
02:52
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